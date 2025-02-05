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Экономика

Почему застройщики подняли цены на жильё, объяснил гендиректор федеральной риелторской компании

О том, почему застройщики и собственники подняли цены на жильё ещё до отмены льготных ипотечных программ в 2024 году, рассказал генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков» Роман Максименко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Роман Максименко: «В прошлом году цена за квадратный метр жилья в Псковской области выросла на 15 %». Фото: ПАИ

«Застройщики знали об отмене льготных ипотечных программ 1 июля 2024 года, и всё первое полугодие ушедшего года они поднимали цены», – заявил эксперт. Он объяснил, что спрос на жильё был очень высокий, поэтому застройщики не терялись и поднимали цены на квадратный метр порой по несколько раз в месяц.

«Постепенно за этим последовала и вторичка», – отметил эксперт и пояснил, что владельцы вторичной недвижимости видели, что цены на первичку растут, а потому и подняли цены на свои квартиры.

Во втором полугодии 2024 года темпы роста цен немного снизились. Так, в Псковской области цена на квадратный метр ежемесячно росла на 1,5–2 %, однако были месяцы, когда она падала на 0,5–1 %. «За прошлый год цена за квадратный метр выросла примерно на 15 %, и я думаю, что она будет расти и дальше», – заключил Роман Максименко.

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