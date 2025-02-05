Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Покупают ли россияне квартиры в жёстких денежно-кредитных условиях, рассказал эксперт

Покупают ли россияне квартиры в условиях жёсткой денежно-кредитной политики, рассказал генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков» Роман Максименко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Роман Максименко: «Люди продолжают брать ипотеку, несмотря на высокую ключевую ставку». Фото: ПАИ

«Рынок недвижимости всегда жив, хотя со стороны потребителя ситуация в 2024 году ухудшилась, и прежде всего в направлении ипотеки», – заявил эксперт. Он напомнил, что существует ипотека на новостройки, семейная и льготная ипотеки, а также стандартная ипотека без преференций на вторичное жильё. «Всё, что относится к ипотеке с программами, которые поддерживает государство, безусловно живо. Возможно, не в тех объёмах, как это было раньше», – подчеркнул Роман Максименко и рассказал, что в 2024 году в России отметили падение выдачи льготных ипотек в области продажи новостроек на 25 %, а по Псковской области – на 25–28 %.

Говоря о стандартной ипотеке на вторичное жильё, гость студии выразил мнение, что Банк России выполнил свою задачу, убрав с рынка неквалифицированных и экономически необразованных заёмщиков, которые вписывались в авантюры: «Они набирали деньги на минимальный первоначальный взнос, брали порой «что попало», а потом просто не понимали, как гасить эту ипотеку».

Роман Максименко: «В Псковской области выдачи льготных ипотек в области продажи новостроек упали на 25–28 %». Фото: ПАИ

Несмотря на высокую ключевую ставку, люди всё равно продолжают брать ипотеку на новостройки, однако портрет потенциального заёмщика несколько изменился. «Сейчас ипотеку, по сути, добирают. Например, люди берут двухкомнатную квартиру и им не хватает доплаты, поэтому они просто добирают её ипотекой, и тот платёж, который им приходится платить в месяц, им становится по плечу», – пояснил Роман Максименко.

«Катастрофического падения выдачи ипотеки на вторичном рынке жилья тоже нет», – заявил гендиректор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков». Он связал это с тем, что сейчас, после перегрева, рынок возвращается к нормальному состоянию, а также с тем, что у людей предостаточно собственных наличных средств.

Напомним, что в 2024 году объём банковских вкладов в Псковской области увеличился на 21,7 %, а в пересчёте на одного жителя, по данным на 1 января 2025 года, он составил 235,9 тысячи рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 февраля 2025

«Днём – экзамены, вечером – рытьё траншей»: воспоминания псковского доцента о первых днях войны
05 февраля 2025

Стало известно, насколько оштрафовали псковичей, забывших задекларировать доходы от продажи имущества

05 февраля 2025

Глава Опочецкого округа поздравил жену бойца СВО, родившую 16-го ребёнка
05 февраля 2025

Стало известно, сколько российской свинины производит великолукское предприятие
05 февраля 2025

Покупают ли россияне квартиры в жёстких денежно-кредитных условиях, рассказал эксперт
05 февраля 2025

В Полистовском заповеднике завершилась первая волонтёрская смена
05 февраля 2025

В гдовском центре помощи аистам уже сейчас готовят гнёзда для птиц
05 февраля 2025

Сотрудник Псковского музея-заповедника принял участие в научной конференции в Новгороде

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...