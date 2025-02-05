Покупают ли россияне квартиры в жёстких денежно-кредитных условиях, рассказал эксперт

16:03, 05 февраля 2025, ПАИ

Покупают ли россияне квартиры в условиях жёсткой денежно-кредитной политики, рассказал генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков» Роман Максименко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Рынок недвижимости всегда жив, хотя со стороны потребителя ситуация в 2024 году ухудшилась, и прежде всего в направлении ипотеки», – заявил эксперт. Он напомнил, что существует ипотека на новостройки, семейная и льготная ипотеки, а также стандартная ипотека без преференций на вторичное жильё. «Всё, что относится к ипотеке с программами, которые поддерживает государство, безусловно живо. Возможно, не в тех объёмах, как это было раньше», – подчеркнул Роман Максименко и рассказал, что в 2024 году в России отметили падение выдачи льготных ипотек в области продажи новостроек на 25 %, а по Псковской области – на 25–28 %.

Говоря о стандартной ипотеке на вторичное жильё, гость студии выразил мнение, что Банк России выполнил свою задачу, убрав с рынка неквалифицированных и экономически необразованных заёмщиков, которые вписывались в авантюры: «Они набирали деньги на минимальный первоначальный взнос, брали порой «что попало», а потом просто не понимали, как гасить эту ипотеку».

Несмотря на высокую ключевую ставку, люди всё равно продолжают брать ипотеку на новостройки, однако портрет потенциального заёмщика несколько изменился. «Сейчас ипотеку, по сути, добирают. Например, люди берут двухкомнатную квартиру и им не хватает доплаты, поэтому они просто добирают её ипотекой, и тот платёж, который им приходится платить в месяц, им становится по плечу», – пояснил Роман Максименко.

«Катастрофического падения выдачи ипотеки на вторичном рынке жилья тоже нет», – заявил гендиректор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков». Он связал это с тем, что сейчас, после перегрева, рынок возвращается к нормальному состоянию, а также с тем, что у людей предостаточно собственных наличных средств.

Напомним, что в 2024 году объём банковских вкладов в Псковской области увеличился на 21,7 %, а в пересчёте на одного жителя, по данным на 1 января 2025 года, он составил 235,9 тысячи рублей.