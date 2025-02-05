Рынок загородного жилья в Псковской области займут новые игроки – Роман Максименко

17:06, 05 февраля 2025, ПАИ

Рынок загородного жилья в Псковской области займут новые игроки, спрогнозировал генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи-Псков» Роман Максименко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

У застройщиков многоквартирных жилых домов есть огромный конкурент – загородное жильё, отметил Роман Максименко. Интерес к загородному жилью, по словам гостя студии, начался ещё в 2019 году во время пандемии: «Уже по окончании COVID-19 люди захотели остаться в уединении, поэтому тенденция на покупку загородного жилья не прекратилась». Доля загородного жилья на рынке будет неуклонно расти, заверил эксперт.

«По логике рынка сегмент загородного жилья займут новые игроки, которые будут строить настоящие коттеджные посёлки, которых в Пскове ещё нет», – выразил мнение Роман Максименко. Он подчеркнул, что коттеджный посёлок – это не группа «заблокированных» домов, а место со своей социальной культурно-бытовой жизнью, управляющей компанией и чёткой транспортной логистикой.