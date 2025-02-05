Жителей Писковичей просят сделать запасы воды из-за аварии в коллекторе

21:03, 05 февраля 2025, ПАИ

Жителей ЖК «Видный» в Писковичах просят сделать запасы воды из-за аварии в коллекторе. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

«Подача воды будет осуществляться до 24:00 текущих суток. Сделайте, пожалуйста, необходимый запас воды», – сказал она.

Работы по устранению засора канализационного коллектора продолжатся завтра. «Авария сложная, прошу набраться терпения. Специалисты ищут возможные технические решения, чтобы как можно быстрее ликвидировать затор. Сейчас работники горводоканала устанавливают помпу, поэтому вода, которая сейчас поступит в систему, будет подаваться до 24 часов», – пояснила Наталья Федорова.

Напомним, канализация в Писковичах оказалась забита тряпками. Наталья Фёдорова сообщила также, что плотность засора канализации в Писковичах очень серьёзная. Тем не менее с 21:00 до 22:00 в дома № 13 и 14 начнёт поступать вода.