Цены на яйца и сливочное масло могут упасть на 5%

19:37, 06 февраля 2025, ПАИ

Цены на яйца и сливочное масло могут уменьшиться на 5 %, но только если розничная наценка на товары не увеличится, пишет газета «Известия».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому яйца первой и второй категорий, а также сливочное масло 72,5 % жирности теперь являются социально значимыми товарами, что позволяет их производителям не платить денежное вознаграждение ретейлерам.

Запрет на взимание бонусов при поставках яиц и масла, а также включение этих продуктов в список социально значимых товаров направлены на сокращение поборов с производителей и на повышение прозрачности товаропроводящей цепи, заявил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он подчеркнул, что ценник для покупателя может снизиться, если только не вырастет розничная наценка, так как отпускная цена не во всех случаях влияет на магазинную цену.

Напомним, что компании – производители молочной продукции, а именно Ehrmann, «Вимм-Билль-Данн» (известная по марке «Домик в деревне»), «Молочный кит», «Савушкин продукт», а также Health & Nutrition (бренды «Актибио» и «Простоквашино») уведомили торговые сети об увеличении цен на свои товары в самое ближайшее время.

О том, почему производители молочной продукции повышают цены, рассказал псковский эксперт – подробнее об этом читайте здесь.