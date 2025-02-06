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Общество

Почему производители молочной продукции повышают цены, объяснил эксперт

Почему производители молочной продукции повышают цены на товары, рассказал председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

Существует множество факторов, из-за которых производители молочной продукции повышают цены, отметил эксперт. К таковым он отнёс закупочные цены, которые серьёзно увеличились и из-за текущей денежно-кредитной политики, и вырастут ещё, считает собеседник ПАИ.

Также, по его словам, фактором повышения цен стали завышенные ставки по льготным кредитам. «Многие сельхозпроизводители и переработчики пользовались льготными кредитами, которые были не более 5 %. Сейчас же минимальная ставка по ним находится на уровне 8,5 %, а коммерческая ставка вообще выше 30 %», – объяснил депутат.

«На цены влияют и вопросы упаковки. У российского производства её просто нет, она вся иностранная и привязана к курсу евро», – уточнил Андрей Козлов. Продолжая говорить о факторах, он добавил, что на ценообразование влияют рост цен на электроэнергию и энергоносители, а также увеличение заработной платы сотрудникам. «Чтобы удержать сотрудников в условиях кадрового голода, работодатели увеличивают им зарплату», – заметил он.

Андрей Козлов: «На цены молочной продукции влияют высокие ставки по льготным кредитам, отсутствие отечественной упаковки, закупочные цены, рост зарплат и стоимость электроэнергии». Фото: ПАИ

Вышеперечисленные факторы влияют не только на молочную продукцию, но и на всё сельское хозяйство, уверен эксперт. «Цены выросли практически на все продукты питания. Всё-таки все отрасли в сельском хозяйстве взаимосвязаны», – подчеркнул собеседник ПАИ.

Важным условием ценообразования является сезонность. «Добавлю, что сезонность никто не отменял, хоть сейчас она и не так ярко выражена. Обычно цены на молочное сырьё сельскохозяйственные товаропроизводители начинают повышать с сентября, а снижать в апреле, хотя на полках магазинов этого часто не видно», – пояснил спикер.

Андрей Козлов: «Цены выросли практически на все продукты питания». Фото: ПАИ

Также цены на товары могут упасть в случае снижения ставки рефинансирования, однако Андрей Козлов считает, что это вряд ли случится. «Явных предпосылок для снижения ставки нет, но я надеюсь, что молочному производству, как одной из приоритетных областей сельского хозяйства, будут предоставлены какие-то программные продукты, которые поспособствуют уменьшению себестоимости готовой продукции», – сказал он.

Напомним, что компании «Вимм-Билль-Данн» (известная под брендом «Домик в деревне»), Health & Nutrition (знаменитая по маркам «Актибио» и «Простоквашино»), Ehrmann, «Савушкин продукт» и «Молочный кит» уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию уже в феврале.

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