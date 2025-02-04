Производители молочной продукции собираются поднять цены

11:06, 04 февраля 2025, ПАИ

Производители молочной продукции уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию, запланированном на февраль этого года, пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева.

Так, компания Health & Nutrition, известная под брендом «Простоквашино» и «Актибио», «Вимм-Билль-Данн», узнаваемая по торговой марке «Домик в деревне», а также компании «Савушкин продукт», Ehrmann и «Молочный кит» собираются поднять цены на свою продукцию уже в феврале.

Заявки проверяют торговые сети на предмет обоснованности, заявил Игорь Караваев. Он объяснил, что изменение цен на прилавках будет плавным, так как розничные цены индексируются медленнее закупочных.

Сейчас ретейлеры, по словам председателя президиума АКОРТ, сдерживают наценки 5–10 % на ряд товаров молочной продукции. Например, литр самой бюджетной версии питьевого молока стоит около 72 рублей, что на 27 % ниже средних цен по России. Также более чем на 500 товаров первой значимости крупнейшие торговые сети снизили наценки.

Напомним, что Россельхознадзор выявил рост фальсификации молока. В 2024 году доля некачественных товаров среди молочной продукции выросла с 12,04 % до 13,09 %.