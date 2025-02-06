О сроках подачи воды предупредили жителей Писковичей

17:56, 06 февраля 2025, ПАИ

О подаче воды предупредили жителей Писковичей. Актуальная информация размещена в Telegram-канале администрации Псковского района.

6 февраля в ЖК «Видный» подача воды будет осуществляться до 21:00.

В дома № 13, 14 деревни Писковичи вода будет подана с 21:00 до 8:00 7 февраля.

Засор коллектора продолжают устранять.

Напомним, канализация в Писковичах оказалась забита тряпками. Глава Псковского района Наталья Фёдорова сообщила, что плотность засора канализации в Писковичах очень серьёзная.

Ранее сообщалось, что из-за аварии в сетях канализации в Писковичах организовали подвоз питьевой воды.