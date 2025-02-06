О сроках подачи воды предупредили жителей Писковичей
О подаче воды предупредили жителей Писковичей. Актуальная информация размещена в Telegram-канале администрации Псковского района.
6 февраля в ЖК «Видный» подача воды будет осуществляться до 21:00.
В дома № 13, 14 деревни Писковичи вода будет подана с 21:00 до 8:00 7 февраля.
Засор коллектора продолжают устранять.
Напомним, канализация в Писковичах оказалась забита тряпками. Глава Псковского района Наталья Фёдорова сообщила, что плотность засора канализации в Писковичах очень серьёзная.
Ранее сообщалось, что из-за аварии в сетях канализации в Писковичах организовали подвоз питьевой воды.
Как создавались песни на эльфийском языке, рассказала основатель группы «Вольный ветер»
Убирающие побережье Чёрного моря от мазута добровольцы предложили регламентировать свою работу
Как изменилось оснащение Псковской областной больницы благодаря нацпроектам, рассказал Евгений Панфёров
«Создаём комфорт вместе»: вышел в свет спецпроект о развитии ТОС в Псковской области