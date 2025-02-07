Наталья Фёдорова: Работы по устранению засора коллектора в Писковичах находятся в завершающей стадии

12:57, 07 февраля 2025, ПАИ

Актуальную информацию о подаче воды в Писковичах, где произошёл засор коллектора, опубликовала глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ЖК «Видный» подача воды возобновлена утром 7 февраля.

В Писковичах, в домах № 13 и 14, подача воды в систему центрального водоснабжения на данный момент отключена. Время включения будет известно по окончании работ, обратила внимание глава района.

«На месте устранения засора канализационного коллектора работают три единицы техники. Работы находятся в завершающей стадии. Дополнительную информацию сообщим после 17:00», – заверила она.