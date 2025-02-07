Наталья Фёдорова: Работы по устранению засора коллектора в Писковичах находятся в завершающей стадии
Актуальную информацию о подаче воды в Писковичах, где произошёл засор коллектора, опубликовала глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В ЖК «Видный» подача воды возобновлена утром 7 февраля.
В Писковичах, в домах № 13 и 14, подача воды в систему центрального водоснабжения на данный момент отключена. Время включения будет известно по окончании работ, обратила внимание глава района.
«На месте устранения засора канализационного коллектора работают три единицы техники. Работы находятся в завершающей стадии. Дополнительную информацию сообщим после 17:00», – заверила она.
Напомним, канализация в Писковичах оказалась забита тряпками. Наталья Фёдорова ранее сообщила, что плотность засора очень серьёзная. Для местных жителей организовали подвоз питьевой воды.
Начался приём заявок на конкурс на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга - 2024»