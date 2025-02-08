Не только в БТИ: где можно заказать техпаспорт для снижения оплаты за электричество

14:34, 08 февраля 2025, ПАИ

Для перехода на иную тарифную группу по оплате электроэнергии при оформлении документов в «Псковэнергосбыт» можно предоставлять техпаспорт дома или помещения, оборудованного электроплитой и (или) электроотопителем, изготовленный не только БТИ, но и любой другой компанией, которая обладает правом на изготовление техпаспортов. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в кол-центре «Псковэнергосбыта».

По информации ПАИ, в регионе более 30 организаций, которые предоставляют услуги по изготовлению техпаспортов. Публикуем адреса тех, где подтвердили готовность изготавливать техпаспорта.

Напомним, что наличие технического паспорта – обязательное условие для оформления тарифной группы по оплате электричества для собственников домов, которые используют стационарные электроплиты и(или) электроотопители. Подробности уточняйте в информационных карточках ПАИ. Техпаспорт надо предоставить до 1 мая 2025 года. Если сделать это в указанный срок, то счета за электричество будут перерасчитаны начиная с 1 января 2025 года, то есть задним числом.

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