Двойки за поведение могут вновь начать ставить в российских школах

18:41, 08 февраля 2025, ПАИ

Вернуть двойки за поведение в школе предложили в Государственной Думе РФ, пишет РИА Новости.

С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев. По его словам, такая мера поможет бороться со школьной травлей. При этом важно создать комплексую систему, которая будет направлена на профилактику деструктива учащихся.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения такой оценки. Результаты обсуждения должны быть доложены до 1 июля.