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Общество

Медаль 80-летия Победы вручил Михаил Ведерников малолетней узнице Полине Калениной

Юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по поручению президента малолетней узнице Полине Фёдоровне Калениной. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«На начало войны ей было 3,5 года. Но она хорошо запомнила, как фашисты пришли к ним домой, что творили на оккупированных территориях. Под конец войны семье приходилось прятаться в лесах и полях, спасаясь от озверевших врагов. В дальнейшем её ждал длинный и непростой трудовой путь», – отметил Михаил Ведерников.

После выхода на пенсию Полина Каленина была председателем Совета ветеранов 11-го микрорайона.

«Продолжает активную общественную жизнь и сейчас: выступает на концертах, участвует во всех встречах, праздничных мероприятиях. Искреннее спасибо за тёплый и душевный разговор. Очень рад, что посчастливилось познакомиться с таким ярким человеком. Долгих лет жизни!» – подчеркнул глава региона.

Напомним, медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне учредил президент РФ Владимир Путин своим указом в 2024 году. На её лицевой стороне изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы на здание Рейхстага.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано более 800 мероприятий.

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