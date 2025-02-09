38% псковичей поддерживают инициативу по регистрации продавцов через «Госуслуги»

09:17, 10 февраля 2025, ПАИ

38% псковичей поддерживают инициативу по регистрации продавцов на сайтах объявлений и маркетплейсах через «Госуслуги». Ещё 37% выступают против, сообщает сервис SuperJob.

Кроме того, каждый четвёртый пскович затруднился с ответом. Среди мужской половины жителей города тех, кто выступает «за» законопроект 44%, а среди женщин – 32%.

Кроме прочего, псковичи от 35 до 45 лет реже соглашались с подобной инициативой, чем молодые люди младше их. Наиболее лояльными к такому предложению были те граждане, которые получают от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, что Правительство России подготовило пакет антимошеннических поправок, который предусматривает обязательную регистрацию пользователей маркетплейсов через «Госуслуги».