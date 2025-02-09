38% псковичей поддерживают инициативу по регистрации продавцов через «Госуслуги»
38% псковичей поддерживают инициативу по регистрации продавцов на сайтах объявлений и маркетплейсах через «Госуслуги». Ещё 37% выступают против, сообщает сервис SuperJob.
Кроме того, каждый четвёртый пскович затруднился с ответом. Среди мужской половины жителей города тех, кто выступает «за» законопроект 44%, а среди женщин – 32%.
Кроме прочего, псковичи от 35 до 45 лет реже соглашались с подобной инициативой, чем молодые люди младше их. Наиболее лояльными к такому предложению были те граждане, которые получают от 50 до 100 тысяч рублей.
Напомним, что Правительство России подготовило пакет антимошеннических поправок, который предусматривает обязательную регистрацию пользователей маркетплейсов через «Госуслуги».
Псковская область вошла в число лидеров СЗФО по производству сельхозпродукции в 2024 году
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам – Володин
Более 100 тысяч рублей составляет средняя зарплата врачей в Псковской областной больнице