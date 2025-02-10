Два года тюрьмы грозит псковичу, обчистившему пять магазинов

13:58, 10 февраля 2025, ПАИ

Два года тюрьмы грозит псковичу, обчистившему пять магазинов, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

В ноябре 2024 года пскович в течение пяти дней ходил по городским магазинам и в каждом воровал какие-то товары. В одном из магазинов он взял с полки 26 шоколадок, в другом украл женскую куртку за 17 тысяч рублей. Одежду он затем продал на рынке.

В трех других магазинах мужчина украл 26 банок шампуня, который продал незнакомым людям.

Всего пскович украл имущества на сумму 34 тысячи рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.