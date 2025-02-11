15 февраля температура в европейской части России опустится ниже климатической нормы

08:47, 11 февраля 2025, ПАИ

15 февраля температура в европейской части России опустится ниже климатической нормы, похолодает до минус 13 градусов. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает РИА Новости.

«В тылу циклона, который будет располагаться к востоку от Европейской России… уже прогнозируется вхождение холодных воздушных масс. В субботу температура будет минус восемь – минус 13 градусов. Дневные температуры: минус шесть – минус 11», – уточнил Вильфанд.

С субботы температура в центре Европейской России будет ниже нормы на один градус.