Тала Нещадимова: Вероятность образования крепкого льда на водоёмах крайне мала

17:17, 07 февраля 2025, ПАИ

Вероятность образования крепкого ледового покрытия на водоёмах в феврале назвала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Лёд не образовался, и вряд ли он образуется в феврале. Несмотря на морозные ночи, суточный ход температур очень высок. Дневные температуры достигают 0. Но при таких температурах ледовый покров, как правило, не образуется – не хватает мощности», – пояснила она.

Как увеличилась продолжительность дня, точно так же вырос суточный ход – разброс между ночными и дневными температурами, уточнила метеоролог.

Однако если будет длительный морозный период и дневные температуры будут отрицательными, как минимум –5, то есть вероятность образования ледового покрова.

«Но пока лёд не станет таким, чтобы на него было безопасно выходить. Это касается всех водоёмов. Если бы антициклон установился так, как он должен был установиться в декабре-январе, то ледовый покров нарастает сразу мощно и потом держится практически до марта. Сейчас ему проблематично образоваться. Мы не утверждаем, что ледового покрова вообще не будет, но гидрологи предполагают, что он не образуется таким, чтобы по нему можно было безопасно передвигаться», – заключила Тала Нещадимова.

Ранее сообщалось, что из-за неокрепшего льда на водоёмах Псковской области с начала года погибли четыре человека.