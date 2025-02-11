Михаил Ведерников обсудил с главами районов окончание перехода к одноуровневой системе управления

20:18, 11 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главами районов перспективы реформирования системы местного самоуправления в рамках рабочей встречи, состоявшейся во вторник, 11 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Инициатива преобразования в муниципальные округа была поддержана всеми представительными органами власти Великолукского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Псковского и Себежского районов.

Михаил Ведерников выразил благодарность за поддержку и отметил, что переход к одноуровневой системе муниципального управления является важным шагом для всего региона. «Мы видим, как реформа положительно сказывается на работе каждого муниципалитета, на примере тех, кто уже перешёл на новую систему», – подчеркнул губернатор.

Одним из ключевых преимуществ новой системы является возможность комплексного подхода к развитию территорий, участие в различных программах, в том числе в национальных проектах, которые предоставляют возможность привлекать финансирование из федерального бюджета.

«Объединённый бюджет позволяет экономить средства на закупках. Специалисты поселений теперь будут обеспечены качественным правовым и экономическим сопровождением. Главы территорий смогут больше времени уделять общению с людьми и решению их проблем», – отметил Михаил Ведерников.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов сообщил, что депутаты регионального парламента рассмотрят законодательную инициативу создания муниципальных округов в феврале.

«Наша цель – выстроить единую систему формирования органов местного самоуправления. Мы будем работать вместе и сообща. В каждом муниципалитете уже есть примеры успешной совместной работы с губернатором, региональным правительством и депутатами», – добавил спикер.

Михаил Ведерников подчеркнул, что перед регионом стоит множество задач, но он уверен, что вместе они будут выполнены. Это позволит улучшить благоустройство и развитие территорий, а самое главное – повысить качество жизни граждан.

Напомним, что в 2023 году в Псковской области первые восемь районов были преобразованы в муниципальные округа: Локнянский, Новоржевский, Печорский, Пыталовский, Красногородский, Невельский, Опочецкий и Стругокрасненский. В прошлом году реорганизация коснулась ещё шести муниципалитетов: Гдовского, Плюсского, Дновского, Бежаницкого, Порховского и Усвятского районов.

Границы муниципалитетов остались прежними, административные центры также не изменились. Однако произошли важные изменения в органах власти: двухуровневая система была заменена на одноуровневую. Там, где раньше находились администрации волостей или поселений, теперь работают территориальные отделы администрации.

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