Представители районов приезжают в Локнянский округ для ознакомления с процессом преобразования – Иван Белугин

17:15, 17 декабря 2024, ПАИ

Представители районов Псковской области приезжают в Локнянский муниципальный округ для того, чтобы ознакомиться с опытом преобразования из района в округ, рассказал глава муниципалитета Иван Белугин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 17 декабря.

«К нам приезжают целыми командами. Конечно, спрашивают многое: как будет построена работа с имуществом, финансами, как будет организована работа органов местного самоуправления. Это всё касается внутренних вопросов административного аппарата. Кроме того, спрашивают, как работать с контрактными договорами. Мы, конечно, помогаем и подсказываем другим муниципалитетам, показываем, на какие вопросы нужно обратить внимание», – отметил Иван Белугин.

«Мы видим, что статус муниципального служащего вырастает, значит, зарплата у муниципального служащего в округе становится больше, нежели в районе или поселении. И это тоже очень важно», – заключил Иван Белугин.

Отметим, в Псковской области на настоящий момент в муниципальные округа преобразованы 13 районов. Ранее плюсы преобразования назвала начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова.

Добавим, что Локнянский район стал одним из первых восьми муниципалитетов, которые перешли на новую систему местного самоуправления.