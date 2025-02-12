Зарплата в Псковской области выросла на 13,3% в реальном выражении

12:48, 12 февраля 2025, ПАИ

По оценке за январь – ноябрь 2024 года, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Псковской области составила 53 212 рублей, что на 21,8 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

В реальном выражении зарплата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, выросла на 13,3 %. Суммарная задолженность по заработной плате по данным на 1 января 2025 года отсутствует.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что зарплата россиян выросла на 8,7 %, а реальные денежные доходы – на 8,4 %.