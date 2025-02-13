Что известно о предотвращённом теракте на вокзале в Пскове на данный момент

12:13, 13 февраля 2025, ПАИ

Силовики предотвратили теракт в Пскове, где исламисты, граждане одной из стран Центральной Азии, хотели взорвать железнодорожный вокзал. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ РФ пресекла в Псковской области деятельность ячейки, запрещённой в России международной террористической организации (МТО), члены которой, граждане одной из стран Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении объекта транспортной инфраструктуры региона.

Злоумышленники по заданию находящегося за рубежом эмиссара пытались взорвать здание железнодорожного вокзала. Они провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке, рассчитывая после атаки уйти в одну из стран Ближнего Востока.

При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России, исламистов нейтрализовали ответным огнём.

В ходе следственных действий по месту проживания радикалов обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части самодельного взрывного устройства, добавили в ведомстве.

По данному факту следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ.