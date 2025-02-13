Планировавшие теракт на псковском вокзале исламисты уничтожены
Члены экстремистской ячейки, планировавшие теракт на железнодорожном вокзале в Пскове, уничтожены, пишет РИА Новости.
После атаки исламисты планировали уехать в одну из стран Ближнего Востока.
При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.
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