Планировавшие теракт на псковском вокзале исламисты уничтожены

12:02, 13 февраля 2025, ПАИ

Члены экстремистской ячейки, планировавшие теракт на железнодорожном вокзале в Пскове, уничтожены, пишет РИА Новости.

После атаки исламисты планировали уехать в одну из стран Ближнего Востока.

При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.