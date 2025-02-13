Уголовное дело возбудили по факту готовившегося теракта на железнодорожном вокзале в Пскове
Уголовное дело возбуждено по факту готовившегося теракта на железнодорожном вокзале в Пскове, сообщили в ЦОС ФСБ России.
Уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Псковской области части 1 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление») и пункту «а» части 2 статьи 205 (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
Напомним, члены одной из террористических организаций планировали взорвать железнодорожный вокзал в Пскове. Во время предотвращения теракта они были уничтожены.
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