Уголовное дело возбудили по факту готовившегося теракта на железнодорожном вокзале в Пскове

12:13, 13 февраля 2025, ПАИ

Уголовное дело возбуждено по факту готовившегося теракта на железнодорожном вокзале в Пскове, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Псковской области части 1 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление») и пункту «а» части 2 статьи 205 (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Напомним, члены одной из террористических организаций планировали взорвать железнодорожный вокзал в Пскове. Во время предотвращения теракта они были уничтожены.