В Пскове предотвратили теракт на железнодорожном вокзале
Теракт, который исламисты планировали устроить на железнодорожном вокзале в Пскове, предотвратили сотрудники ФСБ. Об этом ПАИ сообщили в ЦОС ФСБ России.
По информации РИА Новости, после атаки исламисты хотели уехать в одну из стран Ближнего Востока. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление, их нейтрализовали ответным огнём.
Подробности уточняются.
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