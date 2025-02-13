В Пскове предотвратили теракт на железнодорожном вокзале

11:52, 13 февраля 2025, ПАИ

Теракт, который исламисты планировали устроить на железнодорожном вокзале в Пскове, предотвратили сотрудники ФСБ. Об этом ПАИ сообщили в ЦОС ФСБ России.

По информации РИА Новости, после атаки исламисты хотели уехать в одну из стран Ближнего Востока. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление, их нейтрализовали ответным огнём.

Подробности уточняются.