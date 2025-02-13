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Общество

Владельцы домов с электроотоплением в Псковской области могут получить перерасчёт за электроэнергию

Владельцы домов с электроотоплением в Псковской области могут получить перерасчёт за электроэнергию, рассказала председатель комитета о тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко.

Напомним, что с 1 января платежи за электроэнергию рассчитываются в привязке к объёму потребления. Введены четыре категории потребителей в зависимости от имеющихся в наличии электроприборов, для каждой из них установлены свои лимиты. Те, кто нажигает свыше установленного, автоматически переходит в другой диапазон и оплачивает разницу по другой стоимости.

Людям, которые используют электроотопление, электроплиту или всё одновременно, необходимо уведомить об этом «Псковэнергосбыт». Иначе расчёт будет вестись по первой категории, и за потребление от 1107 до 1703 кВт/ч в сельской местности тариф составит 4,5 рубля вместо 4,21, за остаток свыше 1703 кВт/ч придётся платить по третьему диапазону 7,35 рубля.

«В основном изменения коснулись тех, кто живут в своих домах, пользуются электроплитой и отапливают дома электричеством. Но ранее они платили по сельскому тарифу, а сейчас им выставили платеж по городскому диапазону, так как люди не уведомили энергетиков о наличии электроотопления», – отметила Елена Пилипенко.

Эксперт рассказала, что для этого необходимо получить технический паспорт, в котором будет отражено, что в доме есть и плита, и электроотопление, включая тёплые полы, вентиляторы и конвекторы. «Всё это должно быть стационарным и являться единственным отоплением для дома. Водонагреватели в этот перечень не входят. Подать техпаспорт надо в «Псковэнергосбыт» до 1 мая. В этом случае будет сделан перерасчёт оплаты за электроэнергию с 1 января», – пояснила председатель комитета.

Елена Пилипенко уточнила также, с чем связан переход на расчёт в увязке с диапазонами. «Дело в том, что тариф, по которому платят обычные граждане, экономически необоснованный, он должен быть выше, а пока за обычных граждан доплачивают юрлица. Такого быть не должно, каждый должен платить за себя – сколько потребил, столько заплатил», – подчеркнула Елена Пилипенко, добавив, что диапазоны утверждены из расчёта оплаты за четырёхкомнатную квартиру, в которой проживают четыре человека.

Наличие технического паспорта – обязательное условие для оформления тарифной группы по оплате электричества для собственников домов, которые используют стационарные электроплиты и (или) электроотопители. Подробности уточняйте в информационных карточках ПАИ.

Для перехода на иную тарифную группу по оплате электроэнергии при оформлении документов в «Псковэнергосбыт» можно предоставлять техпаспорт дома или помещения, оборудованного электроплитой и (или) электроотопителем, изготовленный не только БТИ, но и любой другой компанией, которая обладает правом на изготовление техпаспортов.

Получить дополнительную информацию можно в контактном центре «Псковэнергосбыт» по телефону 8 (8112) 60-60-00. Если по этому номеру не отвечают, можно звонить в региональный комитет по тарифам по телефону 8 (8112) 299-905 (доб. 100).

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