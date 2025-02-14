Тысячи людей получили поддержку института уполномоченных в Псковской области – Михаил Ведерников

12:14, 14 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с председателем регионального парламента Александром Котовым провёл рабочую встречу с региональными омбудсменами, чтобы подвести итоги работы за период 2020–2024 годов. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«За эти годы было сделано немало. 1 386 обращений поступило по вопросам защиты прав граждан, почти столько же касалось прав и безопасности детей, и около 500 обращений поступило от бизнеса. Тысячи людей получили поддержку института уполномоченных», – отметил Михаил Ведерников.

В том числе помощь была оказана и участникам специальной военной операции, а также их семьям, обратил внимание губернатор.