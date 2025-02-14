Открытие Года защитника Отечества прошло в Себеже

16:03, 14 февраля 2025, ПАИ

Открытие Года защитника Отечества состоялось в РКЦ Себежа сегодня, 14 февраля, пишет газета «Призыв».

На открытии присутствовали представители администрации района, ученики себежских школ, пограничники, воины-интернационалисты, почётные гости – жители блокадного Ленинграда, малолетние узники концлагерей в годы Великой Отечественной войны.

К гостям с приветственной речью обратился исполняющий полномочия главы Себежского района Андрей Ляшкевич.

Он поздравил себежан с открытием Года защитника Отечества и отметил, что на аллее Памяти в Себеже в этом году будет установлен памятный знак в честь ребят, которые принимают участие в СВО. Самое главное, что остаётся людям, – это память о тех, кто отдал свою жизнь за Отечество, подчеркнул Андрей Ляшкевич.

Кроме того, жителям блокадного Ленинграда и несовершеннолетним узникам концлагерей вручили первые медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», утверждённые президентом России Владимиром Путиным.

Памятных медалей удостоены Борис Вьюсов, Нина Жаркова, Валентина Поплавская, Зоя Парамоненко, Тамара Мельникова, Вера Лемницкая, Василий Шашков, Татьяна Ревуцкая, Сергей Чачин, Лидия Нестерова, Нина Гренко, Раиса Дычко.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано провести более 800 мероприятий.

Напомним, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества по решению президента РФ Владимира Путина в память о подвигах героев, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину и сокрушивших нацизм.