Один человек пострадал ДТП в Псковском районе

15:58, 16 февраля 2025, ПАИ

Столкновение автомобилей Renault Duster и ВАЗ-2107 произошло у деревни Ваулино Псковского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал один человек. Он от медпомощи и от госпитализации отказался.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.