17 февраля будет выходным на нескольких объектах Псковского музея-заповедника

10:03, 17 февраля 2025, ПАИ

17 февраля будет выходным на нескольких объектах Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В частности, сегодня закрыты для посетителей: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; Картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; Музей-квартира В. И. Ленина; Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; Музей-усадьба М. П. Мусоргского; Музей-усадьба С. В. Ковалевской; Музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить: ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки; Двор Постникова, где вас ждут тематические выставки, в том числе и «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове»; Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»; Покровскую башню.