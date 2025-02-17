В тапочках во двор. Жилищная застройка в Псковской области революционно меняется

13:03, 17 февраля 2025, ПАИ

Привычный облик дворов многоквартирных дворов в Псковской области постепенно начинается меняться. Типичный двор Пскова – это до сих пор много-много машин, проезжая часть вдоль дома, узкий тротуар и высокие поребрики, с детской площадкой хорошо, если прямо во дворе. Правда, чтобы добраться до нее, надо вертеть головой во все стороны, чтобы случайно не попасть под машину. Само понятие двора долгие года было весьма условным. Однако пришло время перемен. О чём идёт речь, мы поговорили с главным архитектором Псковской области Евгением Шапкиным.

Шесть правил

– Евгений Юрьевич, еще в прошлом году в эфире программы «Среда обитания» вы анонсировали изменение архитектурного облика городов Псковской области, говорили, что к застройщикам будут предъявляться новые требования при строительстве домов, к тому, какими будут дворы. Напомните, что именно должно поменяться?

– Это называется согласование архитектурно-градостроительного облика. До недавнего времени, до 2023 года, эта процедура была только в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. То есть в городах федерального значения. Остальные регионы этой процедуры официально не имели. А с 2023 года в Градостроительном кодексе России закрепили понятие «согласование архитектурно-градостроительного облика». Также было постановление правительства России на этот счет. И обозначены шесть основных требований, каждое требование нужно было расшифровывать для своего региона.

Срок был поставлен 1 сентября 2023 года, и Псковская область одной из первых внедрила в правовой оборот эти нормы. Были разработаны рекомендации, которые легли в основу муниципальных нормативных актов.

– Что включают в себя эти требования?

– Это цветовые решения фасадов, разнообразие, светопрозрачные двери. По дверям отдельно поясню - это вопрос безопасности. Например, попытки ограбления сводятся на нет за счет того, что подъезд просматривается, он в прямом смысле становится прозрачен.

Еще одно требование – безбарьерная среда. Все должно находиться в одной плоскости: лифтовый холл, лифт в подъезде, отсутствие крыльца, то есть ступенек на входе в подъезд и внутри подъезда на первом этаже перед лифтом.

То же самое касается дворовой части: без перепадов. Не должно быть такого, как сейчас: мы выходим во двор, попадаем на узкий тротуар, потом сразу проезжая часть, потом парковка, и каждый раз надо перешагивать через бордюры, и где-то там – детская площадка, до которой надо дойти через полосу препятствий. Нет, все должно быть в одной плоскости. Во дворах не должно быть парковок, проезд – только аварийный, скрытый специальной газонной решеткой с пророщенной травой.

Если есть проезжая часть, она должна отделяться не бордюром, а буферной зеленой зоной, полосой зелени или кустарника.

Если же мы говорим про длинный дом в несколько секций, подъездов, то центральные секции – сквозные. То есть у жителей дома из подъезда должна быть возможность выйти в приватную зону для отдыха, во двор, или через второй выход во внешнюю часть, проезжую.

Как игра в пятнашки

– Как псковские застройщики реагируют на такие требования?

– Был, конечно, первоначально отрицательный резонанс. «Это все новое, переделывать, нам это будет дорого», говорили некоторые из них. Когда говорили про удорожание, называли рост на 50–80%, правда, никаких экономических обоснований так никто и не представил.

Говорили, у нас так сделать невозможно. Тогда мы вместе с заместителем садились, брали схему генпланов, смотрели, потом снова встречались и показывали, что невозможного ничего нет. И удорожания нет. Речь, если мы говорим об облике дворов, о перезонировании. Это игра в пятнашки, где просто в нужном порядке разместить цифры – так и с зонированием дворов.

– В Пскове, например, уже есть проекты застройки, которые соответствуют новому архитектрурно-градостроительному облику?

– В Псковском районе один из застройщиков реализовал проект, который приближен к новым требованиям. Там подъезды в единой плоскости, общее дворовое пространство без машин, подъездные группы – сквозные. Этот проект был на крупной московской выставке, и глава Минстроя Ирек Файзуллин обратил на него внимание, на его качество.

И в этом году застройщик приступит к новому проекту, который максимально реализует описанный мною подход к архитектурно-строительной среде. Надеюсь, остальные участники градостроительной деятельности также быстро начнут реализовывать проекты в соответствии с новыми требованиями.

Процесс очень живой, сложно одномоментно реализовать все новые требования. Но уверен, что от дома к дому ситуация будет заметно меняться. Да и покупатель будет делать выбор в пользу новой, комфортной среды. Тем более если ценовое предложение с уже устаревшими концепциями застройки будет равно по цене с новыми, качественно лучшими и комфортными условиями.