Мультимедийное шоу покажут на открытии нового пространства библиотеки имени Василёва в Пскове

10:15, 19 февраля 2025, ПАИ

Мультимедийное шоу покажут на открытии нового пространства библиотеки имени Василёва в Пскове. Открытие состоится завтра, 20 февраля. Краеведческая библиотека переселилась в полностью реконструированное здание бывшего кинотеатра «Октябрь».

После реконструкции в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» появятся три уровня: цокольный, первый и второй этажи. Напомним, реконструкция началась в 2021 году, когда начались проектирование и строительно-монтажные работы. После переезда в краеведческой библиотеке имени Василёва планируют организовать бесконтактную выдачу книг. Кроме того, в это же здание переедет туристско-информационный центр Псковской области.