Летний амфитеатр появился в центре Пскова

13:35, 19 февраля 2025, ПАИ

Летний амфитеатр появился возле здания библиотеки имени Василёва (здание бывшего кинотеатра «Октябрь») в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ







«Амфитеатр расположился на склоне, который смотрит на стену кремля. В частности, планируем показывать на стене мультимедийные проекции во время мероприятий. Озеленение и благоустройство в этом месте будет продолжено, здесь уже появились скамейки, приведена в порядок лестница. Территория приведена в порядок вокруг всего здания», – рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

На 20 февраля запланировано торжественное открытие краеведческой библиотеки имени Василёва, которая теперь разместится в отреставрированном здании бывшего кинотеатра «Октябрь». Здесь же будет находиться Туристско-информационный центр Псковской области.

В день открытия запланирован показ небольшого мультимедийного шоу.