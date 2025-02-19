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Общество

В посёлке Заплюсье восстановили подачу тепла после выхода из строя одного из котлов отопления

Подача тепла в посёлке Заплюсье Плюсского муниципального округа восстановлена. Оборудование в исправном состоянии, всё удалось отремонтировать и запустить, заявила глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова.

«С обеда греют два котла в нормативном режиме, нужно время, чтобы температура подачи была на выходе не менее 60 градусов (сейчас 42). Просим воздержаться от разбора воды из батарей. Подпитка стоит на полную мощность, но идёт большой разбор воды», – подчеркнула глава муниципалитета.

Ранее сообщалось, что Наталья Иванова прокомментировала выход из строя одного из котлов отопления в Заплюсье.

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