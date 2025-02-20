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Каток открылся в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове

Каток открылся в парке аттракционов «Волшебная гора» на Завеличенской набережной, 2 в Пскове, сообщается в телеграм-канале парка. На каток можно приходить со своими коньками, а можно взять напрокат на месте.

Каток работает со среды по пятницу с 14:00 до 22:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 22:00. Понедельник и вторник - выходные дни.

Напомним, парк аттракционов «Волшебная гора» открылся в Пскове 28 июля. Он находится на берегу реки Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой. Общая площадь развлекательной площадки составляет почти 58 тысяч квадратных метров. Одновременно парк способен вместить больше двух тысяч человек.

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