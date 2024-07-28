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Общество

Торжественное открытие парка аттракционов «Волшебная гора» состоялось в Пскове

Торжественное открытие парка аттракционов «Волшебная гора» состоялось в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Торжественное открытие парка аттракционов «Волшебная гора» состоялось в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Официально открыли новый парк аттракционов глава Пскова Борис Елкин и инвестор проекта «Волшебная гора» Александр Терентьев.

С полной программой открытия парка развлечений можно ознакомиться здесь.

Напомним, что открытие парка аттракционов приурочено ко Дню города Пскова.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил площадку нового парка аттракционов «Волшебная гора».

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