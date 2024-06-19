Более двух тысяч человек сможет вмещать парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове

15:28, 19 июня 2024, ПАИ

Более двух тысяч человек единовременно сможет вмещать новый парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове, сообщил инвестор проекта Александр Терентьев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 июня.

«В любом случае это всё же транзитный отдых: люди приезжают и уезжают. Нет такого, что ты кинул машину и на целый день пропал. Оно возможно, но я ещё раз подчеркну, что город отличается пешеходными маршрутами, и мы здесь специально продумали ещё один для того, чтобы можно было комфортно пройти через мост имени 50-летия Октября, спуститься и сразу оказаться в парке», – сообщил гость радиоэфира.

Сейчас около парка строится отдельная лестница, ведущая на верхнюю площадку, также будет сделана дополнительная дорожка, отметил Александр Терентьев. «Думаю, что логистически как с улиц Великорецкой и Яна Райниса, так и с моста будет достаточно комфортно добираться. При планировании не хотелось скученности, загруженности. Хотелось добиться баланса: чтобы можно было спокойно прогуляться с коляской, посмотреть на различные виды и, соответственно, получить удовольствие от проката где-то на аттракционах, посидеть и съесть мороженое», – подчеркнул инвестор.

Отметим, парк расположится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой. Общая площадь развлекательной площадки составит почти 58 тысяч квадратных метров. Открытие парка запланировано к Дню города Пскова, 21 июля.