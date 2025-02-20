О героях-невельчанах узнают гости выставки «Подвиг великий и вечный»

23:24, 20 февраля 2025, ПАИ

Выставку «Подвиг великий и вечный», посвящённую 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, откроют в Музее истории Невеля в пятницу, 21 февраля. Выставка будет работать до конца года, сообщили ПАИ в учреждении.

На выставке представят предметы времён Великой Отечественной войны и информацию о героях-невельчанах.

Музей находится на улице Ленина, 14 в Невеле.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано более 800 мероприятий.

Напомним, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества по решению президента РФ Владимира Путина в память о подвигах героев, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину и сокрушивших нацизм.