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Медалью «За заслуги перед Псковом» предложили наградить депутата Григория Стороненкова

Кандидатуры на награждение медалью «За заслуги перед Псковом» обсуждали депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму, которое прошло сегодня, 21 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Григорий Стороненков. Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Одной из трёх кандидатур на награждение медалью стал депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков, который кроме общественной работы руководит двумя городскими предприятиями. Как отметил секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов, «их разработки использовались при строительстве комплекса ракеты-носителя «Ангара-А5». В Пскове Григория Стороненкова знают как большого общественника, который четвёртый созыв является депутатом от самого многочисленного городского округа и «без труда находит поддержку избирателей, в его округе создано 17 ТОС – больше всего в Пскове».

Валерий Филимонов. Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

«Этот год – год муниципального депутата, – напомнил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. – Кандидатура Григория Ивановича попала прямо в точку. За его плечами долгие годы огромной общественной работы в округе. Ни один квартал там не проходит без значимых событий: будь то ремонт пешеходных дорожек, проведение субботников или календарных праздников».

Александр Гончаренко. Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Депутат Галина Невалённая отметила человеческие качества коллеги: доброжелательность, открытость. «У Григория Ивановича лучшие практики, и всегда хочется брать с него пример», – подчеркнула она.

Галина Неваленная. Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Добавим, окончательное решение о награждении примут депутаты Псковской городской Думы путём тайного голосования на очередной, февральской сессии.

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