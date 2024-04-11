Псковское предприятие изготовило уникальное криогенное оборудование для стартового комплекса «Ангары-А5»

20:37, 11 апреля 2024, ПАИ

Предприятие «Промгаз-Технологий» (ГК «Псковтехгаз») из Пскова разработало и произвело для стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара-А5» уникальное криогенное оборудование. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал заместитель директора компании Виктор Корнеев.

«Мы с 2011 года ведём разработку своих поршневых насосных агрегатов. По сути, на российском рынке мы их единственные производители. Когда в 2017–2018 годах встал вопрос о том, что для стартового комплекса «Ангары-А5» нужны отечественные технологические разработки, заказчики обратились к нам», – рассказал Виктор Корнеев.

Видео предоставлено компанией, чьи эксперты присутствовали на старте ракеты-носителя

«К тому времени мы уже участвовали в значимых проектах. По предоставленным заказчиком ТЗ наше конструкторское бюро разработало, а затем на предприятии изготовили поршневые насосные агрегаты и испарители криогенной жидкости. То есть это полностью отечественная разработка, в ней нет импортных узлов. В рамках импортозамещения к нам уже обращались и другие заказчики для разработки и изготовления оборудования взамен покинувшего российский рынок», – отметил специалист.

На «Промгаз-Технологий» на протяжении пяти лет вели разработки для изготовления и испытания криогенного оборудования, включая четыре криогенных насоса и испарителя мощностью 2,3 МВт. Всё оборудование, поставленное компанией, отработало штатно.

Напомним, сегодня, 11 апреля, с космодрома Восточный был успешно произведён запуск новейшей российской ракеты-носителя «Ангара-А5».