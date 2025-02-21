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Фельдшера скорой помощи и режиссёра цирка хотят наградить медалями «За заслуги перед Псковом»

Фельдшера Псковской станции скорой медицинской помощи Ирину Дорожкину и главного режиссёра Псковского цирка Ирину Михайлову предложили наградить медалями «За заслуги перед Псковом». Их кандидатуры рассмотрели депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму сегодня, 21 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Заседание комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму. Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Ирину Дорожкину предложили наградить медалью за большой вклад в развитие здравоохранения Пскова, высокие достижения в профессиональной деятельности, заслуги в подготовке кадров. А Ирину Михайлову – за большой вклад в сохранение и развитие культуры Пскова.

«Это представители тех профессий, без которых не было бы нормальной человеческой жизни», – подчеркнул председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, отметив, что «именно таких людей мы должны благодарить всеми формами и методами». Он уточнил, что Ирина Дорожкина отработала в скорой помощи 39 лет.

Депутат Любовь Николаева в свою очередь напомнила, что режиссёр Псковского цирка Ирина Михайлова «вырастила плеяду детей, воспитав в них силу и мужество, укрепляя их здоровье».

Депутаты предложили включить эти кандидатуры в список для тайного голосования на февральской сессии Псковской городской Думы, по результатам которого будет принято окончательное решение.

Отметим, что депутаты также предложили внести в этот список для тайного голосования кандидатуру своего коллеги Григория Стороненкова.

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