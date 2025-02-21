Александр Голышев: Псковичи с нетерпением ожидали открытия обновлённой библиотеки

22:34, 21 февраля 2025, ПАИ

Псковичи с нетерпением ожидали открытия обновлённой библиотеки – и не обманулись в ожиданиях, заявил ПАИ организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заслуженный работник культуры РФ Александр Голышев, комментируя открытие историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва в обновлённом пространстве в центре Пскова.

Предлагаемая форма историко-краеведческой библиотеки отвечает интересам и запросам псковичей, в первую очередь молодёжи, подчеркнул он. «Создан центр исторических и краеведческих знаний, сохранения исторической памяти, общественных объединений, организации досуга, направленных на пробуждение интереса к истории. Сегодня это особенно актуально, так как в изменяющемся мире в условиях СВО заметен всемирный интерес к культуре русского мира, отечественной истории, к исторической правде, к уникальному наследию Псковщины», – подчеркнул Александр Голышев.

В обновлённой библиотеке сочетаются традиционные формы работы и технологии информационного общества, отметил специалист. «Доступные сегодня современные методы и механизмы превращают исторические знания в источник патриотизма, служат сплочению общества, формируют у молодёжи патриотические настроения и стремление к активной деятельности. Хочется поблагодарить всех причастных к созданию этого уникального комплекса и пожелать его сотрудникам новых успехов в деле исторического просвещения псковичей», – заключил Александр Голышев.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ









































































































Напомним, библиотеку имени И. И. Василёва открыли в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в четверг, 20 февраля. Обновлённое пространство первыми посетили полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин.

В библиотеке создано многое: выставочные пространства, панорамное кафе, студия звукозаписи, детская интерактивная зона, мультимедийные экспозиции, креативные пространства, туристский центр, кино- и конференц-залы.

Полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан назвал открывшуюся библиотеку «фантастическим местом». Фоторепортаж ПАИ с открытия можно посмотреть здесь.