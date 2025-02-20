Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Гуцан – об открывшейся библиотеке имени Василёва: Фантастическое место

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. Фото: ПАИ

«Лучшего общественного пространства в Пскове на сегодня нет», – поделился впечатлениями от открывшейся сегодня обновлённой краеведческой библиотеки имени Василёва полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников стали первыми посетителями библиотеки, которая открылась в реконструированном здании бывшего кинотеатра «Октябрь».

  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Открытие библиотеки имени Василёва
    Фото: Валерия Ковалёва

«Я поражён. Не готов был увидеть такое. Это заслуга не только губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, но и в первую очередь нашего президента Владимира Владимировича Путина. Те средства, которые были выделены президентом из его резервного фонда, позволили создать такое уникальное пространство, которое объединило в себе не только библиотечный фонд, но и Туристко-нформационный центр, интерактивный исторический музей – он фантастический», – сказал Александр Гуцан.

«Всё это достойно воспримут не только жители Псковской области, но и туристы, которые будут посещать город и которых из года в год всё больше приезжает в этот славный старинный русский город. Я думаю, что на сегодня лучшего общественного пространства на территории Пскова нет», – подчеркнул полпред.

Библиотека и её пространства будут интересны и для старшего, и для подрастающего поколения, считает он. «Но самое главное, наверное, в том, что это будет место проведения семейного досуга. Здесь сделана хорошая локация, ребёнок может заниматься книгами, подростки тоже найдут себе занятие по душе. А родители могут посещать интерактивную библиотеку. Фантастическое место. Другого слова не могу сказать», – сказал Александр Гуцан.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 февраля 2025

Торжественная церемония открытия Года защитника Отечества прошла в Красногородске
20 февраля 2025

Программу «Героями не рождаются, героями становятся» впервые представили в Пскове
20 февраля 2025

На объектах железнодорожного транспорта прошли пожарно-тактические учения
20 февраля 2025

В Пскове проходят областные чемпионат и первенство по плаванию
20 февраля 2025

Мультимедийное шоу украсило стены открывшейся библиотеки имени Василёва
20 февраля 2025

Александр Гуцан – об открывшейся библиотеке имени Василёва: Фантастическое место
20 февраля 2025

Борис Елкин продемонстрировал полпреду и губернатору умные сервисы библиотеки Василёва
20 февраля 2025

Соглашение о сотрудничестве подписали Псковский облсовпроф и профсоюз железнодорожников

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...