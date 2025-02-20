Александр Гуцан – об открывшейся библиотеке имени Василёва: Фантастическое место

19:11, 20 февраля 2025, ПАИ

«Лучшего общественного пространства в Пскове на сегодня нет», – поделился впечатлениями от открывшейся сегодня обновлённой краеведческой библиотеки имени Василёва полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников стали первыми посетителями библиотеки, которая открылась в реконструированном здании бывшего кинотеатра «Октябрь».



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва



Фото: Валерия Ковалёва















































«Я поражён. Не готов был увидеть такое. Это заслуга не только губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, но и в первую очередь нашего президента Владимира Владимировича Путина. Те средства, которые были выделены президентом из его резервного фонда, позволили создать такое уникальное пространство, которое объединило в себе не только библиотечный фонд, но и Туристко-нформационный центр, интерактивный исторический музей – он фантастический», – сказал Александр Гуцан.

«Всё это достойно воспримут не только жители Псковской области, но и туристы, которые будут посещать город и которых из года в год всё больше приезжает в этот славный старинный русский город. Я думаю, что на сегодня лучшего общественного пространства на территории Пскова нет», – подчеркнул полпред.

Библиотека и её пространства будут интересны и для старшего, и для подрастающего поколения, считает он. «Но самое главное, наверное, в том, что это будет место проведения семейного досуга. Здесь сделана хорошая локация, ребёнок может заниматься книгами, подростки тоже найдут себе занятие по душе. А родители могут посещать интерактивную библиотеку. Фантастическое место. Другого слова не могу сказать», – сказал Александр Гуцан.