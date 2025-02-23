Александр Котов: Вооружённые силы являются гарантом суверенитета и территориальной целостности страны

10:17, 23 февраля 2025, ПАИ

С Днём защитника Отечества поздравил воинов и ветеранов Вооружённых сил России и жителей Псковской области председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что 23 Февраля – всенародный праздник, ставший символом уважения и благодарности воинам всех поколений, чей служебный долг и зов сердца – защищать родную землю и свой народ.

Спикер областного Собрания подчеркнул, что вооружённые силы являются гарантом суверенитета государства и территориальной целостности страны. Он отметил, что так было в период зарождения Рабоче-крестьянской Красной армии, в боях с белогвардейцами, на фронтах Великой Отечественной войны, когда советские войска одерживали победы над фашистами, а также в Афганистане, Чечне и во всех горячих точках, где офицеры и солдаты доблестно сражались по приказу Родины.

«Сегодня новое поколение защитников Отечества демонстрирует стойкость и несокрушимость в борьбе за национальные интересы России. Участники специальной военной операции, унаследовав от предков ответственность за судьбу Отчизны и готовность отдать жизнь за Родину, героически сражаются на поле боя с верой в правду и многовековые ценности», – добавил Александр Котов.

Он выразил уверенность в том, что высокий боевой дух, доблестное исполнение воинского долга и поддержка общества позволят военным в кратчайшие сроки успешно выполнить все задачи, поставленные президентом России.

«Спасибо за верную и честную службу Родине! С Днём защитника Отечества!» – заключил спикер Собрания.