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Общество

Отель, ресторан, музей: о концепции развития усадьбы в Волышово рассказала Надежда Ягофарова

Член правления фонда «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово» Надежда Ягофарова в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала о концепции развития усадьбы графа Строганова в Волышово в Порховском районе.

Надежда Ягофарова в студии радио по видеосвязи. Фото: ПАИ

«Работа над концепцией почти завершена, – уточнила Надежда Ягофарова. – Усадьба достаточно удалена от городов, от других исторических объектов, поэтому очевидно, что гости, которые будут туда приезжать, должны где-то жить, значит, должен появиться отельный и ресторанный комплекс. Но мы думаем и о сохранении исторического наследия Строгановых, о том, какой вклад они внесли в развитие культуры и искусства, поэтому в планах создание арт-резиденции и сотрудничество со студентами креативных вузов. Должна быть и музейная часть – пока ещё мы думаем над её форматом».

«С одной стороны, у нас очень романтический проект восстановления графской усадьбы, но у нас есть и будет очень много бытовых вопросов, начиная с воды, электричества, канализации», – добавила Надежда Ягофарова.

Надежда Ягофарова упомянула и о проекте восстановления усадьбы в Волышово, созданном в 1980-е годы. «Брать его за основу для работы сейчас не представляется возможным, хотя бы потому что за минувшие 40 лет усадьба достаточно сильно разрушилась, не сохранились элементы из обмеров 1980-х. Но имеющиеся обмеры лепнины, фасадов, подробный проект усадебного храма пригодится с точки зрения информации», - уверена член правления фонда по возрождению Волышово.

Гостья эфира также рассказала, каким видит «портрет» туристов, которым будет интересно побывать в имении.

«В Волышово, конечно, сложно приехать погулять на час и уехать, поэтому мы думаем над тем, что гости, которые приедут туда на два дня – неделю, будут там делать. Но такая жемчужина культурного наследия не может не привлекать сама по себе, поэтому мы рассчитываем на людей, которым это интересно и важно. К тому же интерес к путешествиям по России сейчас заметно вырос», – отметила Надежда Ягофарова.

Она также добавила, что главная стратегия фонда – поэтапное восстановление имения. «И уже на самых ранних этапах мы собираемся привлекать в усадьбу гостей. Потому что невозможно закрыть ворота на 20 лет, всё отреставрируем, а потом начнём звать гостей. Относительно источников финансирования пока ничего не могу сказать до тех пор, пока мы не понимаем полной картины», - пояснила Надежда Ягофарова.

Ранее Надежда Ягофарова упоминала, что работа над проектом реставрации усадьбы пока не началась.

Главный усадебный дом в Волышово спроектирован в 1860-х годах. В архитектурный ансамбль имения входили большой парк, храм, три конных завода, манеж и другие постройки. Имение служило прежде всего для организации охоты, в которой в 1880-е годы участвовали граф С. А. Строганов, князья Б. А. Васильчиков и П. П. Голицын. Большая часть имения сохранилась в руинах. В 2018 году дом графа пострадал от пожара.

Ранее сообщалось, что на полное восстановление усадебного комплекса необходимо от 4 до 6 млрд рублей.

Также ПАИ публиковало личную историю петербурженки с псковскими корнями Екатерины Ивановой, чья бабушка училась в школе, которая более полувека назад размещалась в имении.

А Надежда Ягофарова рассказала, как пришла идея восстанавливать Волышово, а также что появится на территории имения в первую очередь.

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