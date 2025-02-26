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Визит-центр появится в усадьбе графа Строганова в Волышово

Визит-центр появится в усадьбе графа Строганова в Волышово в Порховском районе, сообщила член правления фонда «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово» Надежда Ягофарова в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Волышово. Фото: Екатерина Иванова

«В первую очередь мы ставим цель по созданию визит-центра усадьбы, так как сейчас там нет никаких условий даже для тех, кто приезжает на один день. Визит-центр уже спроектирован, это будет временная конструкция – павильон, где можно будет узнать историю усадьбы, перевести дух и попросту выпить чай с дороги. На архитектурный облик усадьбы этот павильон не повлияет», - уточнила Надежда Ягофарова.

Она также рассказала, что параллельно идёт работа над креативной частью – вместе с преподавателями и студентами академии Строганова создаётся аудиоспектакль, с помощью которого гости усадьбы смогут погрузиться в атмосферу того времени в формате истории, а не обычной экскурсии.

Надежда Ягофарова также уточнила, что о сроках начала работы над проектом реставрации усадьбы в Волышово говорить пока затруднительно.

«Сейчас мы находимся в процессе сбора команды, подбора компаний, которые могли бы заняться восстановлением усадьбы, обсуждаем этапность, объём работ. Пока мне не хотелось бы обозначать точные сроки начала подготовки проекта реставрации, потому что зачастую многое зависит от занятости архитекторов, реставраторов и других специалистов. Но мы активно коммуницируем в этом отношении с разными командами», - отметила Надежда Ягофарова.

Главный усадебный дом в Волышово спроектирован в 1860-х годах. В архитектурный ансамбль имения входили большой парк, храм, три конных завода, манеж и другие постройки. Имение служило прежде всего для организации охоты, в которой в 1880-е годы участвовали граф С. А. Строганов, князья Б. А. Васильчиков и П. П. Голицын. Большая часть имения сохранилась в руинах. В 2018 году дом графа пострадал от пожара.

Ранее сообщалось, что на полное восстановление усадебного комплекса необходимо от 4 до 6 млрд рублей.

Также ПАИ публиковало личную историю петербурженки с псковскими корнями Екатерины Ивановой, чья бабушка училась в школе, которая более полувека назад размещалась в имении.

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