Ещё пять медалей в честь 80-летия Победы вручили ветеранам Пыталовского округа

17:26, 26 февраля 2025, ПАИ

Ещё пять юбилейных медалей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручили ветеранам Пыталовского муниципального округа, сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева в своём Teleram-канале.



Фото: Telegram-канал главы Пыталовского округа Веры Кондратьевой



Фото: Telegram-канал главы Пыталовского округа Веры Кондратьевой



Фото: Telegram-канал главы Пыталовского округа Веры Кондратьевой



Фото: Telegram-канал главы Пыталовского округа Веры Кондратьевой



Фото: Telegram-канал главы Пыталовского округа Веры Кондратьевой



Фото: Telegram-канал главы Пыталовского округа Веры Кондратьевой



Фото: Telegram-канал главы Пыталовского округа Веры Кондратьевой



Фото: Telegram-канал главы Пыталовского округа Веры Кондратьевой















Медали вручили жительнице блокадного Ленинграда Тамаре Прокофьевой, несовершеннолетним узницам концлагерей Галине Слободяник и Галине Дмитриевой, а также труженицам тыла Серафиме Барановой и Анне Фёдоровой.

Ветеранов поздравили с наступающим праздником, пожелали крепкого здоровья и поблагодарили за стойкость и силу духа в военные времена и в период восстановления страны после войны.

Напомним, медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне учредил президент РФ Владимир Путин своим указом в 2024 году. На её лицевой стороне изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы на здание Рейхстага.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано более 800 мероприятий.