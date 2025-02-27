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Общество

Четыре миллиона бездомных собак и кошек в России переживают опасности

Четыре миллиона бездомных собак и кошек в России переживают различные опасности, при этом в особенно уязвимом положении они находятся в зимнее время, пишет «РБК. Тренды».

Зима для животных настоящее испытание. Собака оказалась на льдине, дрейфующей посередине реки Псковы. Скриншот видео

По данным компании Mars Petcare, в России насчитывается 4,1 миллиона бездомных собак и кошек, для которых зима – настоящее испытание. Переохлаждение, голод, травмы, отравления химическими реагентами лишь часть угроз, с которыми сталкиваются животные на улицах.

Чтобы помочь животным пережить зиму, зоозащитники, активисты и просто неравнодушные люди организовывают укрытия, обеспечиваю собак и кошек питанием и водой. Важную роль в помощи бездомным животным играют приюты и волонтёрские организации, которым любой человек может помочь кормом или вещами.

Отметим, что жители Псковской области не раз спасали жизни животным. Недавно невельчанин вынес косулю с середины озера, а в Пушкинских Горах спасли собаку по кличке Миша – символ туристического пространства района.

Ранее в Псковском районе произошла история, где всё внимание было приковано к собаке: животное, дрейфующее на льдине по реке Пскове, спасли местные жители. Участие в спасении принимали сразу несколько человек: кто-то сидел в лодке, кто-то удерживал её тросами, чтобы она не перевернулась, а женщины поддерживали. При этом лодка всё равно чуть было не опрокинулась со спасателем и собакой. Подробнее об этой истории читайте по ссылке.

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