Полицейский спас собаку из полыньи в Пушкинских Горах

13:47, 12 февраля 2025, ПАИ

Полицейский спас собаку из полыньи в Пушкинских Горах, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В конце января этого года сотрудник полиции ОМВД России по Пушкиногорскому району спас туристический символ деревни Бугрово – собаку по кличке Миша, которая провалилась под лед Монастырского пруда в центре Пушкинских Гор.

Сообщение о случившемся в дежурную часть полиции поступило поздним вечером. Прибыв на место происшествия, младший сержант полиции Михаил Федоров не раздумывая направился по льду к собаке. Неравнодушные очевидцы подготовили деревянную лестницу и доски, чтобы у сотрудника полиции была возможность как можно безопаснее подойти к четвероногому по льду. Чтобы спасти животное, по сообщениям очевидцев, потребовался почти час.

Полицейский подполз максимально близко к собаке, затем Михаил за ошейник смог схватить и вытащить пса из ледяной воды, взял его на руки и отнес на сушу. На берегу Мишу посадили в багажник машины на плед и полотенца, чтобы пес мог согреться и немного обсохнуть. После спасательной операции пушистого друга для восстановления сил и здоровья временно приютила местная жительница.

«Пушистый рыжий дружелюбный пес Миша – символ туристического пространства Пушкинских Гор. Это собака-компаньон. Очень любит туристов, всегда сопровождает гостей города на всех прогулках по известным окрестностям», – отметили в пресс-службе ведомства.