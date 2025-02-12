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Общество

«Нёс на руках с середины озера»: невельчанин спас погибающую косулю

В Невельском районе неравнодушный местный житель спас самца косули. Животное забрело почти на середину озера, а обратно выбраться своими силами из-за скользкого льда уже не смогло.

Подробности спасения корреспондент ПАИ узнал у героя-спасателя Николая Рыбакова.

«Я пошел на рыбалку на озеро Рыбница. Когда возвращался обратно, почти дойдя до машины, заметил на середине озера, как что-то лежит. Смотрю, вроде шевелится, живое. Это было метрах в 400 от берега, ну я и пошел смотреть», – поделился он.

Дойдя до места, мужчина увидел, что это самец косули. Не раздумывая Николай решил спасти животное.

«Я понес его на руках на другую сторону озера, где нет людей и дорог. Он был очень тяжелый. А глаза у него такие... Он так жалобно смотрел. И мяукал. На руки беру, и он не шевелится, затихает», – рассказал невельчанин.

Спустя полчаса животное благополучно было доставлено на берег.

Некоторые земляки потом интересовались у Николая, почему он отпустил косулю, не забрав как добычу. Но мужчине такое даже не пришло в голову. Он сделал это бескорыстно.

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