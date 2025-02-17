История дрейфующей собаки: три километра на льдине посреди реки Псковы

17:00, 17 февраля 2025, ПАИ

Собаку, которая оказалась на льдине, дрейфующей посередине реки Псковы, спасли жители СНТ «Черняковицы-2» в Псковском районе. Корреспондент ПАИ выяснил подробности произошедшего у очевидцев.

«Это было утром в воскресенье. Я пошла сфотографировать природу, водопад, где у нас бурно течёт река. Там я обнаружила, что вдалеке на льдине сидит собака. Я очень громко закричала, зовя своего мужа, и с соседнего участка выбежали соседи. Естественно, мы все сразу начали предпринимать действия по её спасению. Мы понимали, что время идёт на минуты», – рассказала участница спасения Светлана Чуносова.

Светлана и её муж Владимир, а также их соседи Денис и Ольга Румянцевы принесли к берегу лодку-плоскодонку и тросы, чтобы её привязать. В саму лодку сел Владимир, а Денис регулировал её движение тросами, чтобы та не перевернулась. Когда пёс увидел, что к нему плывут люди, он начал радостно скулить, но был настолько обессилен, что не мог даже встать на лапы. Владимир кое-как за шкирку перетащил собаку в лодку и перевёз на берег.

«Сомнений не было никаких. Мы действовали как по написанному, ни минуты промедления. Жизнь собаки здесь стояла на первом месте», – рассказала Светлана, добавив, что через полчаса после произошедшего льдины, на которой сидел пёс, уже не было.

После спасения животного Светлана с Владимиром сразу же забрали пса домой, укутали одеялом и посадили к тёплой печке, чтобы отогреть.

«Мы под неизгладимым впечатлением. И сейчас мы очень переживаем за это животное. За ним приезжал хозяин. И вот мой супруг созванивается с ним, чтобы узнать, как там у собаки дела», – добавила женщина.

Как позже выяснилось, собака живет в деревне Патрово, которая находится в трёх километрах от СНТ, куда приплыла на льдине. Там и нашли хозяев животного.

«Я составила пост, связалась с администратором группы «Черняковицы – Торошинская волость», связалась с главой этой волости, и мы везде разместили несколько публикаций с просьбой отозваться хозяина. Было видно, что собака домашняя и с ошейником», – отметила председатель товарищества СНТ «Черняковицы-2» Ирина Ерёмина.

Она предположила, что хозяйка гуляла с собакой, которая просто убежала, возможно, вскочила на лёд. Именно тогда льдина могла отвалиться. «Но, увидев собаку на льдине, женщина расплакалась. У хозяйки было много счастья от того, что собаку спасли», – отметила председатель СНТ.

Кроме того, Ирина Ерёмина обратила внимание собственников животных, что на всех собаках и котах, независимо от их размера, должны быть ошейники с адресниками, чтобы было проще найти хозяев.