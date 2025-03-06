В локнянском лесу или на Псковском озере: «7 НЕБО» теперь слышно по всей области

11:47, 06 марта 2025, ПАИ

Радиостанция «7 НЕБО» начала вещание в муниципалитетах Псковской области. Передатчики запущены на радиомачтах в ключевых точках региона, что позволяет достичь максимального охвата аудитории.

При подготовке расширения границ вещания «7 НЕБА» использовалось только отечественное передающее оборудование.

С запуском областного вещания радиостанции также решается вопрос информационной безопасности в приграничных районах Псковской области, о наличии лакуны в этом направлении говорили эксперты на Псковском международном форуме. Запуск областного радиовещания «7 НЕБА» инициировал и поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«У вас действительно большая аудитория, большой потенциал, и я хочу пожелать, чтобы вы были интересными, креативными, оперативными и, самое главное, честными со своими радиослушателями», – пожелал коллективу радиостанции Михаил Ведерников во время радиомарафона, посвященного запуску областного вещания радиостанции.

Радиомарафон в эфире «7 НЕБА» продолжается в эти минуты. На связь с ведущими выходят главы муниципалитетов, где теперь можно услышать радиостанцию.